ترامب: سأتحدث إلى الملك سلمان حول أزمة "خاشقجي" قريبًا

القاهرة - مصراوي:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيتحدث مع الملك سلمان بن عبد العزيز، قريبًا حول اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" البريطانية.

وقال ترامب للصحفيين، اليوم الجمعة، إنه لم يتحدث بعد مع الملك حول الأزمة، ولكنه سيفعل "قريبًا"، في الوقت الذي تتصاعد فيه الأسئلة بعد اختفاء خاشقجي لدى دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول.

وكان الصحفي السعودي جمال خاشقجي اختفى لدى دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول لاستخراج بعض الأوراق الرسمية يوم 2 أكتوبر الجاري، وزعمت بعض المصادر الأمنية التركية أنه قُتل داخل القنصلية أو تم تهريبه إلى الرياض، فيما تنفي السعودية ذلك وتؤكد أنه خرج من القنصلية بعد دخولها.