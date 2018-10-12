ماكرون: نتقاسم مع السعودية والإمارات مصالح مشتركة في المنطقة

(أ ف ب):

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، أن المملكة العربية السعودية "ليست زبونا كبيرا اليوم لفرنسا في أي مجال".

وقال في مقابلة مع قناة فرانس 24 سئل فيها خصوصا عن مبيعات السلاح للرياض، "من الخطأ القول ان المملكة السعودية زبون كبير اليوم لفرنسا في أي مجال كان، ليس هذا واقع الحال".

وأضاف "لدينا مع المملكة السعودية والامارات شراكة ثقة في المنطقة وهي مهمة، وليست تجارية، هي استراتيجية، لأننا نتقاسم مصالح مشتركة في المنطقة ولأن استقرار المنطقة يهمنا ولان مكافحة الارهاب تتم أيضا مع هاتين الدولتين".

وبحسب تقرير صادرات العتاد العسكري لعام 2017 الذي نشر في يوليو، فان 60 بالمئة من صفقات السلاح التي بلغت قيمتها 6,9 مليارات يورو، كانت من نصيب الشرق الاوسط.