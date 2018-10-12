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ميلانيا ترامب تشكر السيسي وقرينته على حسن الضيافة

11:02 م الجمعة 12 أكتوبر 2018
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القاهرة - مصراوي:

وجهت قرينة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ميلانيا، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وحرمه انتصار عامر، على حسن الضيافة والاستقبال خلال زيارتها الأخيرة إلى مصر.

وكتبت ميلانيا، في تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر": "تجربة رائعة لا تصدق خلال زيارتي لمصر والأهرامات وأبو الهول الأسبوع الماضي.. شكرًا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة الأولى انتصار عامر، لاستقبالي بمثل حسن الضيافة هذا".

وأرفقت ميلانيا التغريدة بعدة صور لها أثناء استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لها، وأيضًا أثناء زيارتها للأهرامات وأبو الهول الأسبوع الماضي.

ميلانيا ترامب السيسي انتصار عامر مصر

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