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الأمم المتحدة تؤكد إصابة أحد موظفيها بفيروس إيبولا في الكونغو

10:51 م الجمعة 12 أكتوبر 2018
الأمم المتحدة تؤكد إصابة أحد موظفيها بفيروس إيبولا في الكونغو

أرشيفية

كينشاسا (د ب أ)

أكدت منظمة الأمم المتحدة اليوم الجمعة، أن أحد موظفيها الذي يساعد في جهود مواجهة تفشي مرض الايبولا في جمهورية الكونجو الديمقراطية، قد ثبتت إصابته بالفيروس.

وقالت الأمم المتحدة في بيان، إن موظف الموجود في بلدة بيني بشرق البلاد يتلقى العلاج الطبي.

وجاء في البيان: "الأمم المتحدة تقوم برصد الاتصالات المعروفة للموظف ومناطق التعقيم حيث كان يعمل".

وقد أودى الإيبولا بحياة 118 شخصا منذ بدء تفشي المرض منذ ما يقرب من شهرين في نورث كيفو.

وتنشط مجموعات عديدة من الميليشيات في المنطقة، مع تركز عمليات القتال على الموارد الطبيعية الغنية في البلد الواقع بوسط أفريقيا.

وبدأ تفشي الفيروس القاتل بعد وقت قصير من إعلان الحكومة نهاية لتفشي فيروس آخر في غرب البلاد في يونيو، وأشادت بالقائمين الذين تولوا سريعا احتواء انتشار المرض.

الأمم المتحدة الكونغو مرض الايبولا

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