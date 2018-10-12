شاهد عيان لرويترز: القس برونسون غادر تركيا متجهًا إلى ألمانيا

القاهرة - مصراوي:

ذكرت وكالة "رويترز" في نبأ عاجل لها، اليوم الجمعة، أن طائرة أقلعت من محافظة إزمير التركية تحمل القس الأمريكي أندرو برونسون، حسبما صرح أحد شهود العيان للوكالة.

وتابعت الوكالة، بحسب تصريحات للمحامي، فأن أندرو برونسون سوف يغادر إلى ألمانيا ويبقى بها لمدة يومين، ومن ثم يسافر إلى الولايات المتحدة.

وكان تم إطلاق سراح برونسون، اليوم الجمعة، بعد أن حكمت محكمة تركية ضده بالحبس ثلاث سنوات وشهر واحد، لكن مع احتساب المدة التي قضاها بالسجن والإقامة الجبرية خلال محاكمته، قررت المحكمة إطلاق سراحه.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن إطلاق سراح القس الأمريكي المحتجز في تركيا أندرو برونسون، وأنه سيعود إلى بلاده قريبًا.