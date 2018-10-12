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سفير إسبانيا بالقاهرة: مصر دولة استثنائية وساحرة وشعبها مضياف

10:30 م الجمعة 12 أكتوبر 2018
سفير إسبانيا بالقاهرة: مصر دولة استثنائية وساحرة وشعبها مضياف

سفير إسبانيا أرتورو إفيلو

القاهرة (أ ش أ)

وصف سفير إسبانيا لدى القاهرة أرتورو إفيلو، مصر بأنها "دولة استثنائية وساحرة" والشعب المصري بالـ "المتفتح والمحب والمضياف".

وأكد السفير الإسباني - في كلمته التي ألقاها مساء اليوم الجمعة خلال الاحتفال الذي أقيم بمناسبة العيد القومي لإسبانيا ووداع للسفير بمناسبة قرب انتهاء مهام عمله بمصر - على عمق علاقات التعاون التي تربط بين مصر وبلاده في العديد من المجالات.. وقال "إننا نحتفل هذا العام بالعيد الوطني الأربعين لمملكة إسبانيا، ولكن يصادف هذا الاحتفال أيضا انتهاء مهام عملي بالقاهرة بعد أن قضيت أربعة أعوام ونصف العام رئيسا للبعثة الدبلوماسية بالقاهرة.. وأتوجه بالشكر لشعب مصر العزيز".

وأوضح السفير الإسباني أن فترة عمله بمصر كانت نابضة ومليئة بالمعاني الرائعة، كما شهدت تطورا كبيرا في العلاقات ومن أبرزها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إسبانيا عام 2015.. مختتما كلمته باللغة العربية قائلا "تحيا مصر.. تحيا إسبانيا".

وحضر الاحتفال - الذي بدأ بعزف السلام الوطني لكل من مصر وإسبانيا - ممثلون عن الحكومة وعدد من المسئولين ورجال الأعمال ونخبة من السياسيين والصحفيين والإعلاميين وأفراد الجالية الإسبانية بالقاهرة.

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سفير إسبانيا أرتورو إفيلو الشعب المصري العيد القومي

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