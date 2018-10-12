العراق: مقتل قيادي بتنظيم "داعش" في انفجار بمحافظة ديالى

بغداد (أ ش أ)

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى العراقية، اليوم الجمعة، بمقتل قيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي، في انفجار داخل إحدى الأوكار على الحدود مع محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر - وفقا لقناة (العراقية) الإخبارية - إن "أمير الجند فيما يسمى بولاية ديالى التابعة لتنظيم (داعش)، والذي يلقب بأبو براء، قتل في انفجار داخل إحدى المضافات في أطراف مطيبيجة، على الحدود بين ديالى وصلاح الدين، وفق المعلومات الاستخبارية".

وأضاف المصدر أن أبو براء يعد من قيادات التنظيم المهمة، وأن الانفجار تسبب في وقوع خسائر بشرية أخرى.