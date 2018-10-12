الكونجرس يوافق على مشروع قانون بفرض عقوبات جديدة على "حزب الله"

واشنطن (أ ش أ)

وافق الكونجرس الأمريكي على مشروع قانون بفرض عقوبات جديدة على حزب الله.

وبحسب مشروع القانون، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم الجمعة، سيحظر دخول أي شخص للولايات المتحدة يقدم دعما ماديا لحزب الله بأي طريقة كانت.

وينتظر مشروع القانون توقيع الرئيس دونالد ترامب عليه قبل أن يصبح نافذا.

وتهدف العقوبات الجديدة إلى الحد من قدرة حزب الله على جمع الأموال وتجنيد عناصر، والضغط على البنوك التي تتعامل معه والبلدان الداعمة له، وعلى رأسها إيران.

ويعطي مشروع القانون للرئيس صلاحية رفع حظر إعطاء تأشيرات الدخول شرط إبلاغ الكونجرس بقراره في فترة لا تتجاوز الستة أشهر، وأن يبرر بأدلة أن قراره يصب في مصلحة الأمن القومي.

ويلزم القانون الإدارة الأمريكية تقديم تقرير علني يفصل أصول العناصر القيادية في حزب الله وشركائهم، بمن فيهم أي أفراد من الحكومة اللبنانية أو حتى نواب داعمين للحزب.

ولا تتعلق العقوبات بداعمي حزب الله بشكل مباشر فقط، وإنما تطال الداعمين أيضا لـكل من: بيت المال وجهاد البناء ومجموعة دعم المقاومة وقسم العلاقات الخارجية للحزب وقسم الأمن الخارجي للحزب وتلفزيون المنار وراديو النور والمجموعة الإعلامية اللبنانية.