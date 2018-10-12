محكمة ترفض استئناف طالبة أمريكية ممنوعة من دخول إسرائيل

تل أبيب (د ب أ)

رفضت محكمة إسرائيلية اليوم الجمعة، الاستئناف الثاني لطالبة أمريكية محتجزة، تم منعها من دخول البلاد بسبب دعمها المزعوم لحملة مقاطعة إسرائيل.

وظلت لارا القاسم "22 عامًا" وهي من أصل فلسطيني في مركز احتجاز لمدة عشرة أيام انتظارا لصدور حكم الاستئناف.

وحاولت أن تدخل إسرائيل لبدء مشروع تخرجها الدراسي، لكن تم إلغاء تأشيرتها الدراسية ومنعها من دخول البلاد، بسبب ارتباطها في السابق بمجموعة طلابية تروج لمقاطعة إسرائيل.

وقالت القاضية إيريز ياكوال إن الحكومة استخدمت سلطتها في منع دخولها.

وقالت متحدثة باسم مصلحة الهجرة إن لارا ستغادر إسرائيل يوم الأحد المقبل.

وأقرت إسرائيل قانونا في العام الماضي، يسمح لوزارة الداخلية بمنع دخول جنسيات أجنبية تدعو إلى مقاطعة تلك الدولة التي يهيمن عليها اليهود.

وقال محامي القاسم يوتام بن هليل يوم الخميس، إنها لم تكن نشطة في مجموعة المقاطعة التي يطلق عليها "طالبات من أجل العدالة في فلسطين" لأكثر من سنة، وبالتالي لا ينبغي إلغاء تأشيرتها على هذه الأسس.

كما قالت القاسم إنها لم تعد تؤيد مقاطعة إسرائيل.

كانت هذه القضية أول اختبار قانوني رئيسي لمحاولة الحكومة الإسرائيلية اليمينية، منع النشطاء المنتمين للحركة الدولية للـ"مقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات".