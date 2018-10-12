سفير مصر بروما: وفد تجاري إيطالي يصل مصر غدًا

روما (أ ش أ)

يقوم وفد تجاري إيطالي مكون من 24 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم SMEs وممثلي عدد من الاتحادات والغرف التجارية الإيطالية بزيارة لمصر، خلال الفترة من 13 إلى 16 أكتوبر الجاري ضمن بعثة تجارية متعددة المجالات يشارك في تنظيمها المعهد الإيطالي المتوسطي لآسيا وأفريقيا ISMAA.

صرح بذلك السفير هشام بدر سفير مصر في روما، وقال إن جدول أعمال الزيارة يشمل ندوة اقتصادية تنظمها الهيئة العامة للاستثمار لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وكذلك عرض المزايا التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد.

كما سيقوم اتحاد الصناعات المصري بتنظيم ندوة ثانية تشمل سلسلة من اللقاءات التعريفية بين ممثلي الشركات والهيئات الإيطالية وممثلي الشركات المصرية المناظرة لها، كما سيجتمع أعضاء الوفد الإيطالي بعدد من كبار المسئولين بمختلف الوزارات المصرية المعنية.

وأوضح بدر أن الشركات الإيطالية المشاركة في البعثة تتخصص في مجالات التشييد والبناء، والصناعات الهندسية، والخدمات اللوجستية، وإدارة الموارد المائية، والثروة الحيوانية، والمعمار، والاستشارات الهندسية.

وكان السفير بدر قد استقبل ممثلي الشركات المشاركة في البعثة التجارية حيث نظمت السفارة ندوة اقتصادية يوم 13 سبتمبر الماضي بمقر السفارة للتعريف بآخر التطورات الاقتصادية وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري، وشارك فيها حضور إيطالي مكثف رفيع المستوى من حوالي 90 شركة إيطالية صغيرة ومتوسطة من بينهم أعضاء البعثة التجارية الإيطالية وكذلك ممثلي عن عدد من الاتحادات والغرف التجارية الإيطالية، وأعضاء بمجلس الشيوخ الإيطالي وممثلين عن هيئة ضمان الصادرات الإيطالية SACE ووكالة التجارة الإيطالية ICE.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة تركز على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في إيطاليا وتأتي بعد قيام وفد من اتحاد الصناعات الإيطالي CONFINDUSTRIA يضم عددًا من كبرى الشركات الإيطالية المعنية بالاقتصاد البحري بعقد أول حوار مصري – إيطالي في مجال الاقتصاد البحري بالإسكندرية يومي 17 و18 سبتمبر 2018 بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.