أوغلو وبومبيو يتباحثان هاتفيًا عقب الإفراج عن القس برونسون

أنقرة (د ب أ)

أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، مباحثات هاتفية مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، بعيد إطلاق سراح القس أندرو برونسون، وفقا لما أوردته وكالة الأناضول.

ونقلت الأناضول عن مصادر دبلوماسية في العاصمة أنقرة، أن جاويش أوغلو، وبومبيو، تباحثا هاتفيا، عقب قرار القضاء التركي، اليوم الجمعة، إطلاق سراح برونسون.

ولم تذكر المصادر أي تفاصيل حول فحوى المكالمة الهاتفية.

وفي وقت سابق اليوم، قضت محكمة الجنايات الثانية في ولاية إزمير، بإطلاق سراح القس بعد الأخذ في الاعتبار الفترة التي قضاها في السجن.

وأمرت المحكمة برفع "الإقامة الجبرية وحظر السفر" عن القس الأمريكي.

وأواخر يوليو الماضي، فرضت محكمة جنائية في إزمير غربي تركيا، الإقامة الجبرية، عوضًا عن الحبس، على برونسون، بسبب وضعه الصحي.