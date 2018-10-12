فيسبوك: تم اختراق حسابات 29 مليون مستخدم.. و"ماسنجر" و"انستجرام" لم يتأثرا

القاهرة - مصراوي:

أعلنت شركة "فيسبوك" الأمريكية، تمكن قراصنة من دخول حسابات ما يقرب من 29 مليون مستخدم.

وأضافت الشركة في بيان صحفي، أن المهاجمين استغلوا نقطة ضعف في شفرة فيسبوك، التي كانت موجودة بين يوليو 2017 وسبتمبر 2018، وكانت الثغرة نتيجة تفاعل معقد مكون من ثلاثة أخطاء برمجية، وأثرت على خاصية "عرض كـ"، التي تسمح للأشخاص بمشاهدة ملفهم الشخصي من منظور شخص آخر.

وأوضحت الشركة أن هذا سمح للقراصنة بسرقة رموز دخول فيسبوك، والتي يمكنهم استخدامها للسيطرة على حسابات الأشخاص، وتشبه رموز الدخول الرموز الرقمية التي تحافظ على دخول الأشخاص على تطبيق فيسبوك، بحيث لا يحتاجون إلى إعادة إدخال كلمة المرور الخاصة بهم في كل مرة يستخدمون فيها التطبيق.

وأكدت فيسبوك، أن تطبيقات "ماسنجر"، و"ماسنجر للأطفال"، و"انستجرام"، و"واتس آب"، وحسابات الدفع وصفحات الإشهار، لم تتأثر.