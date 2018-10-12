القبض على شخص في نيويورك خطط لتفجير نفسه خلال انتخابات الكونجرس المقبلة

واشنطن (أ ش أ)

اعتقلت السلطات الأمريكية رجلًا في نيويورك، قالت إنه خطط لتفجير نفسه في واشنطن يوم الانتخابات النصفية المقررة الشهر المقبل.

ونقلت قناة (الحرة) الفضائية مساء اليوم الجمعة، عن المدعي العام الأمريكي جيفري بيرمان قوله -في بيان- إن المعتقل يدعى بول روزنفيلد (56 عاما) كان يخطط لصنع متفجرات متعددة منها قنبلة وزنها نحو 100 كيلوجرام.

كما ذكر بيان أصدره مساعد المدير المكلف بمكتب التحقيقات الاتحادي وليام سويني أنه "لو كان روزنفيلد نجح لكانت مؤامرته أودت بحياة المارة الأبرياء وتسببت في دمار لا يوصف".

بدورهم، قال ممثلو الادعاء إن تهما وجهت للمعتقل تتعلق بتصنيع جهاز مدمر ونقله بين الولايات واستلام متفجرات، وهي تهم تنطوي كل منها على عقوبة السجن لمدة 10 سنوات كحد أقصى.