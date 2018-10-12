سفير موسكو بلندن: بريطانيا ترفض إصدار تأشيرات لدبلوماسيين روس

لندن (أ ش أ)

أعلن السفير الروسي لدى بريطانيا ألكسندر ياكوفينكو، اليوم الجمعة، أن بريطانيا ترفض إصدار تأشيرات للدبلوماسيين الروس لملء الأماكن الشاغرة التي تركها الدبلوماسيون الذين تم طردهم من قبل المملكة المتحدة.

وقال السفير الروسي في لندن خلال مؤتمر صحفي، رداً على سؤال من وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية حول وضع إصدار التأشيرات للدبلوماسيين الروس الذين سيملؤون أماكن الـ23 دبلوماسياً الذين تم ترحيلهم: "لا يمكننا ملء هذه الأماكن الشاغرة، حيث ترفض المملكة المتحدة إصدار تأشيرات دخول للدبلوماسيين إلى المملكة المتحدة".

وكانت بريطانيا قد قامت، بعد حادثة تسمم ضابط الاستخبارات الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا في سالزبوري البريطانية، بطرد 23 دبلوماسيا روسيا. وفي وقت لاحق، قامت عدة دول بطرد دبلوماسيين روس تضامنا مع بريطانيا في القضية.

من جانبها، نفت روسيا مرارا وتكرارا علاقتها بهذا الحادث، مؤكدة أنها تخلصت من كل الأسلحة الكيميائية لديها وفقا لمنظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مايو إن "قضية "سكريبال" تتهاوى أمام العيون بسبب عدم وجود أي دليل ضد روسيا.

وكانت الشرطة البريطانية قد عثرت على ضابط الاستخبارات الروسي السابق، سيرجي سكريبال وابنته يوليا، فاقدين الوعي إثر تعرّضهما للتسمم في سالزبوري في الرابع من مارس. ووجه الجانب البريطاني، الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب.