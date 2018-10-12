ارتفاع ضحايا المواجهات على حدود قطاع غزة إلى 6 شهداء و112 مصابا

رام الله (أ ش أ)

ارتفع عدد شهداء المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة اليوم الجمعة، إلى 6 شهداء وإصابة 112 آخرين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 6 بعد استشهاد ثلاثة مواطنين، لم تعرف هوياتهم بعد، في المواجهات الدائرة شرق قطاع غزة، فيما أصيب 112 مواطنا آخرين، منهم 85 أصيبوا بالرصاص الحي، بينهم 5 وصفت جروحهم بالخطيرة، وفتاة بجروح بالغة ومنهم 20 طفلا.