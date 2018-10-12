ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار مايكل إلى 11 قتيلا في أمريكا

واشنطن (د ب أ)

أودى إعصار مايكل بحياة خمسة أشخاص جدد في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الجمعة، لترتفع بهذا حصيلة القتلى إلى 11 على الأقل، فيما تواصل فرق الإنقاذ تمشيط الجزء الشمالي الغربي من ولاية فلوريدا المعروف باسم "بانهاندل" بحثا عن ضحايا أو أشخاص قد يكونون محاصرين تحت الأنقاض.

وأطاح مايكل، وهو إعصار من الفئة الرابعة عند هبوبه يوم الأربعاء، بالعديد من المباني الساحلية ، وأصاب بالشلل البنية التحتية جراء سقوط الأشجار وخطوط الكهرباء.

وقعت الخمس وفيات الحديثة في فيرجينيا، حسبما قالت هيئة إدارة المواقف الطارئة في الولاية، بحسب تقارير إخبارية. ومن بين القتلى أربعة ماتوا غرقا، والخامس هو رجل إطفاء كان يجيب نداء استغاثة، بحسب شرطة ولاية فيرجينيا.

وقال رئيس الوكالة الاتحادية الأمريكية لإدارة المواقف الطارئة، بروك لونج، لشبكة (سي إن إن) إنه يتوقع أن يرتفع عدد القتلى فيما يشق رجال الإنقاذ طريقهم عبر الأنقاض.

وانقطعت الكهرباء عن 4ر1 مليون مستخدم من فلوريدا إلى فيرجينيا حتى صباح اليوم الجمعة، بحسب موقع يتابع انقطاعات الكهرباء.

ويوجد الآلاف من قوات الحرس الوطني وعمال الطوارئ في المنطقة لتقديم المساعدة والخدمات للناجين.

وتحركت العاصفة الضعيفة التي لم تعد إعصارا فوق المحيط الأطلسي، ومازالت بقاياها تضرب الولايات الواقعة بشمال شرق أمريكا في نيوإنجلاند برياح عاتية وأمطار غزيرة.