"الدولية للهجرة": وصول مجموعة رابعة من اللاجئين السوريين إلى كرواتيا

جنيف (أ ش أ)

قال جويل ميلمان المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة، إن مجموعة رابعة من اللاجئين السوريين تضم 44 لاجئًا وصلت أمس الخميس إلى زغرب في كرواتيا، متوجهين إليها من تركيا ليعاد توطينهم هناك كجزء من برنامج إعادة التوطين الأول الذي أطلقته كرواتيا العام الماضي وتدعمه المنظمة الدولية والقاضى بقبول ما مجموعه 150 لاجئا من تركيا.

وأضاف المتحدث باسم المنظمة الأممية -في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة- أنه حتى الآن تمت إعادة توطين 149 لاجئا بمساعدة المنظمة الدولية للهجرة وضمن البرنامج منذ نوفمبر 2017، كما تمت إعادة توطين 105 لاجئين في كرواتيا قبل وصول هذه المجموعة الأخيرة.

بدوره، أشار ابفان بيتسا منسق مشروع اعادة التوطين للمنظمة الدولية في كرواتيا، إلى أن المشروع يضمن توفر قناة آمنة وضرورية لأكثر اللاجئين ضعفا، وأنه من بين الوافدين الجدد سبع عائلات سورية تضم 28 بالغا و15 طفلا ورضيعا واحدا، ونوه إلى أنه تم نقلهم إلى مركز استقبال طبي بعد أن تلقوا المساعدة من قبل المنظمة الدولية في المطار.