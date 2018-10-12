بيسكوف: ثمة تحضيرات لعقد القمة الرباعية حول سوريا

موسكو (أ ش أ)

أعلن دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، اليوم الجمعة، أن العمل يجري لعقد القمة الرباعية التي تضم روسيا وفرنسا وتركيا وألمانيا، بشأن سوريا.

وقال بيسكوف -في تصريحات بثتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- "يجري التحضير للقاء. وسنعلن عنه قريبا".

كان المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، قد قال في وقت سابق، إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعربت في وقت سابق عن استعدادها لحضور مثل هذه القمة.

وكان إبراهيم قالين المتحدث باسم الرئيس التركي، قد قال في وقت سابق، إن القمة الرباعية التي كان من المقرر عقدها في العشرة أيام الأولى من شهر سبتمبر الماضي، يمكن عقدها في أسطنبول في أكتوبر الجاري أو أوائل نوفمبر المقبل.

وفي منتصف سبتمبر الماضي عُقد لقاء في اسطنبول لمساعدي قادة روسيا وألمانيا وتركيا وفرنسا، ناقشوا خلاله جدول أعمال اللقاء الرباعي المحتمل.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، في مقابلة مع وكالة (سبوتنيك)، إن القمة يمكن أن تكون مثمرة، مشيراً إلى أن صيغتها جادة، حيث تضم كل اللاعبين الإقليميين والدول الأوروبية الرائدة.