ماكرون يطالب بكشف حقيقة اختفاء خاشقجي

باريس (د ب أ)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة، إن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول أمر "خطير للغاية".

وأضاف ماكرون لتلفزيون فرانس 24 وراديو فرنسا الدولي "آر.اف.آي" بعد قمة للدول الناطقة بالفرنسية في العاصمة الارمينية يريفان: "أتوقع أن يتم التوصل إلى الحقيقة والوضوح الكاملين".

وقال ماكرون إنه لم يتحدث بعد إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أو العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بشأن هذه القضية، مضيفًا: "بالتأكيد سأفعل في الأيام المقبلة".

ولكن الرئيس الفرنسي استبعد حدوث أي تغيير فوري في العلاقات الودية بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، قائلا إنه سينتظر ظهور الحقائق و"تحليلها والتحقق منها من خلال أجهزتنا".