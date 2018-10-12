استشهاد 4 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة

كتب – محمد عطايا:

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، د. أشرف القدرة، استشهاد 4 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي البريج، في قطاع غزة.

وأضاف القدرة على "فيس بوك"، أن قوات الجيش الاسرائيلي تستهدف المواطنين والطواقم الطبية بالرصاص الحي الكثيف، مشيرًا إلى إصابة أحد المواطنين بجراح حرجة شرق غزة.

بدأ آلاف الفلسطينيين، عصر اليوم، بالتوافد إلى مخيمات العودة شرق القطاع للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ29 من مسيرة العودة وكسر الحصار، تحت عنوان "انتفاضة القدس".

وقال مراسلون إن الاحتلال أطلق النار والقنابل الغازية صوب المتظاهرين فور وصولهم إلى مخيمات العودة، في حين أشعل شبان الاطارات المطاطية لحجب الرؤية عن قناصة الاحتلال.