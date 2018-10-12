لبنان تتسلّم مركباً من القوة البحرية الأممية يقل 32 مهاجرا غير شرعي

بيروت - (د ب أ):

تسلّم الجيش اللبناني من القوات البحرية التابعة للأمم المتحدة ، اليوم الجمعة، مركباً على متنه 32 مهاجرا غير شرعى كانوا في طريقهم إلى قبرص، بعد اعتراضه في عرض البحر قبالة مدينة طرابلس شمالي لبنان .

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم أن المركب كان يقل 32 شخصاً من الجنسية السورية، ولبناني.

وتابع البيان "وقد عملت فرق من الطبابة العسكرية بمشاركة الصليب الأحمر اللبناني على معاينتهم، وبوشرت التحقيقات بإشراف القضاء المختص".

وفي هذا السياق، قال بيان صادر عن القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفل) أنها حدّدت مكان قارب مفقود بين قبرص ولبنان وأنقذت 32 شخصاً.

وقال البيان " شاركت القوة البحرية التابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في عملية بحث وإنقاذ في البحر بعد تلقي تقارير يوم الأربعاء عن قارب مفقود قبالة السواحل اللبنانية".