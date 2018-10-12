ترامب: القس برونسون سيعود للولايات المتحدة قريبًا

القاهرة - مصراوي:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تم إطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برونسون، وأنه سيعود قريبًا للولايات المتحدة.

وتابع ترامب في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع "تويتر"، أن صلواتنا ودعواتنا مع القس برونسون، ونأمل في عودته سالمًا إلى بلاده".

وكانت محكمة تركية، قضت اليوم الجمعة، بإطلاق سراح القس الأمريكي آندرو برونسون وإلغاء منعه من السفر.

وحكمت المحكمة بالسجن 3 سنوات وشهر واحد على برونسون، لكن مع احتساب المدة التي قضاها بالسجن والإقامة الجبرية خلال محاكمته، قررت المحكمة إطلاق سراحه.