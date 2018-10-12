محكمة تركية تقرر إطلاق سراح القس الأمريكي برونسون

(بي بي سي):

قررت محكمة تركية، اليوم الجمعة، إطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برونسون بعد احتساب مدة اعتقاله منذ ديسمبر عام 2016 في حكمها بسجنه ثلاث سنوات، وشهر، و15 يوما بعد إدانته بتهم مختلفة من بينها دعم منظمة إرهابية.

كما قضت المحكمة برفع الإقامة الجبرية ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر.

واتهمت أنقرة برونسون بأنه على صلة بحركة "فتح الله جولن"، الداعية المقيم في الولايات المتحدة، الذي تحمله تركيا مسؤولية المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو 2016، كما أنها اتهمته بأنه على صلة بحزب العمل الكردستاني، الذي تصنفه تركيا منظمة إرهابية.

وقال إسماعيل جيم هاليفورت، محامي أندرو برونسون، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في وقت سابق الأسبوع الجاري إنه يتوقع من المحكمة رفع الإقامة الجبرية وحظر السفر المفروضين على القس.

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن البيت الأبيض توصل إلى "صفقة سرية" مع أنقرة ، حيث سيتم الإفراج عن برونسون ، واسقاط بعض التهم الموجهة إليه مقابل تخفيف الضغط الاقتصادي على أنقرة.