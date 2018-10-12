بدء مواجهات بين مئات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة

غزة - (د ب أ):

بدأت مواجهات، اليوم الجمعة، بين مئات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة في إطارات مسيرات العودة الشعبية المستمرة للشهر السابع على التوالي.

وأعلن مسعفون عن عدد من الإصابات بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق، جراء قمع الجيش الإسرائيلي متظاهرين اقتربوا من السياج الحدودي شرق قطاع غزة.

وبدأ آلاف الفلسطينيين، بعد صلاة عصر اليوم الجمعة، بالتوافد إلى خيام العودة المقامة على أطراف شرق قطاع غزة قرب السياج الحدودي مع إسرائيل.

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة في غزة إلى أوسع مشاركة شعبية في احتجاجات اليوم تحت شعار (انتفاضة القدس).

وهذه هي الجمعة رقم 29 منذ انطلاق مسيرات العودة في 30 مارس الماضي والتي قتل فيها 198 فلسطينيا وأصيب 22 ألف آخرين بحسب إحصائيات فلسطينية.

وتطالب الاحتجاجات برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007.

من جهته، قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الإسلامية إسماعيل هنية إنه يجري السعي لإيجاد تفاهمات مع أطراف عديدة بينها مصر وقطر والأمم المتحدة يمكن أن تقود لتهدئة مع إسرائيل مقابل كسر الحصار عن قطاع غزة.

وأضاف في كلمة مسجلة بثت ضمن فعاليات افتتاح ملتقى رواد القدس في إسطنبول نقلتها وسائل إعلام تابعة لحماس في غزة أنه "ليس هناك أثمان سياسية وراء أي تهدئة أو على حساب الوحدة الفلسطينية بين الضفة الغربية وغزة".

ودعا هنية إلى تبني استراتيجية فلسطينية "تقوم على التمسك بكامل الحقوق والثوابت وتبني مشروع المقاومة الشاملة بكافة أشكالها والعمل من أجل استعادة وحدة الشعب الفلسطيني".