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    الادعاء التركي يطالب برفع الإقامة الجبرية عن القس برونسون

    04:04 م الجمعة 12 أكتوبر 2018
    الادعاء التركي يطالب برفع الإقامة الجبرية عن القس برونسون

    القس الامريكي أندرو برونسون

    تركيا - (د ب أ):

    طالب الادعاء العام في قضية القس الامريكي أندرو برونسون برفع الاقامة الجبرية عن القس، وذلك بالمطالبة بإزالة المراقبات القضائية عنه، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء "دوجان" التركية.

    وذكر التقرير أن الادعاء طالب أيضا برفع حظر السفر عن القس.

    وأضافت الوكالة، ووسائل إعلام تركية أخرى، أن الادعاء طالب بعقوبة السجن عشر سنوات، بحق المتهم على خلفية اتهامات ذات صلة بدعم منظمة إرهابية، دون أن يكون عضوا بها.

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