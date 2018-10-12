الدنمارك تمدد الرقابة على حدودها مع ألمانيا

كوبنهاجن- (د ب أ):

أعلنت الحكومة الدنماركية اليوم الجمعة تمديد الرقابة على حدودها مع ألمانيا لمدة ستة أشهر أخرى.

وأوضحت الحكومة في كوبنهاجن أنها أخطرت المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء الاخرى في منطقة شنجن بالقرار.

ووصفت اينجر شتويبرج، وزيرة شؤون الأجانب والاندماج في الحكومة الدنماركية، المنتمية لحزب "فنستر" المحافظ، إن الرقابة على الحدود مهمة بالنسبة للدنمارك.

وأشارت الوزيرة إلى استمرار وجود تهديدات إرهابية ضد بلادها.

وتفرض الدنمارك رقابة على الدخول إلى أراضيها عبر حدودها مع ألمانيا كما تراقب حركة العبارات بين البلدين منذ الرابع من يناير 2016.

وفي سياق متصل، كانت وزارة الداخلية الألمانية أعلنت في وقت سابق اليوم تمديد الرقابة على الحدود بين ولاية بافاريا الالمانية والنمسا وعزت ذلك إلى أن شروط إلغاء الرقابة لم تتوافر بعد في الوقت الراهن.