وفاة معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية

رام الله- (د ب أ):

أعلن نادي الأسير الفلسطيني عن وفاة معتقل فلسطيني ،اليوم الجمعة، في السجون الإسرائيلية.

وقال بيان صادر عن نادي الأسير إن معتقلا يبلغ (28 عاماً) من بلدة سعير في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية توفى في معتقل "أيلون" الرملة في ظروف لم تتضح بعد.

وأوضح البيان أن المعتقل المتوفى معتقل منذ عام 2015 ومحكوم بالسّجن الفعلي لسبع سنوات وهو متزوج وأب لأربعة أبناء.

وحمل البيان إسرائيل المسؤولية الكاملة عن وفاة المعتقل الفلسطيني، معتبراً أن "استمرار سلطات الاحتلال في جرائهما بحق الأسرى هي مسؤولية المجتمع الدولي الذي يُمارس الصمت حيالها".

وهذا هو رابع معتقل فلسطيني يتوفى في سجون إسرائيل منذ مطلع العام الجاري ،علما أنها تعتقل أكثر من 6500 فلسطيني بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.