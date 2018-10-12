أكثر الكلمات إنتشاراً

هشام عشماوي نصر أكتوبر تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

وفاة معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية

01:36 م الجمعة 12 أكتوبر 2018
وفاة معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية

ارشيفية

رام الله- (د ب أ):

أعلن نادي الأسير الفلسطيني عن وفاة معتقل فلسطيني ،اليوم الجمعة، في السجون الإسرائيلية.

وقال بيان صادر عن نادي الأسير إن معتقلا يبلغ (28 عاماً) من بلدة سعير في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية توفى في معتقل "أيلون" الرملة في ظروف لم تتضح بعد.

وأوضح البيان أن المعتقل المتوفى معتقل منذ عام 2015 ومحكوم بالسّجن الفعلي لسبع سنوات وهو متزوج وأب لأربعة أبناء.

وحمل البيان إسرائيل المسؤولية الكاملة عن وفاة المعتقل الفلسطيني، معتبراً أن "استمرار سلطات الاحتلال في جرائهما بحق الأسرى هي مسؤولية المجتمع الدولي الذي يُمارس الصمت حيالها".

وهذا هو رابع معتقل فلسطيني يتوفى في سجون إسرائيل منذ مطلع العام الجاري ،علما أنها تعتقل أكثر من 6500 فلسطيني بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.

نادي الأسير الفلسطيني وفاة معتقل فلسطيني السجون الإسرائيلية إسرائيل

الخبر التالى:

مشتبه به في قتل مراسلة بلغارية يدلي باعتراف جزئي
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان