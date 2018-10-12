وصول فريق تحقيق سعودي إلى تركيا على خلفية اختفاء خاشقجي

اسطنبول- (د ب أ):

وصل فريق تحقيق سعودي إلى تركيا اليوم الجمعة، في إطار الاتفاق على إجراء تحقيق مشترك بشأن إختفاء الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الاناضول الرسمية التركية.

ووصل الفريق السعودي إلى العاصمة التركية أنقرة ومن المتوقع أن يلتقي بالسلطات التركية مطلع الاسبوع. ولم تنشر الاناضول مزيدا من التفاصيل.

وكانت الرئاسة التركية أعلنت أمس الخميس، أن فريقا تركيا-سعوديا سيقوم بالتحقيق في اختفاء الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي، بناء على طلب الرياض.

ونقلت "الأناضول" عن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إنه "تم إقرار تشكيل مجموعة عمل مشتركة للكشف عن جميع جوانب حادثة خاشقجي، بناءً على مقترح من الجانب السعودي".

وعلى صعيد متصل، أفادت مصادر تركية مطلعة، أن مدعي عام إسطنبول سيواصل تحقيقاته في القضية.

تجدر الإشارة إلى أن خاشقجي مختفٍ منذ دخوله إلى القنصلية السعودية في اسطنبول الأسبوع الماضي لاستخراج بعض الأوراق.

وبينما تؤكد السلطات السعودية أن خاشقجي اختفى بعد خروجه من القنصلية، تشير المصادر التركية إلى أنه لم يخرج منها أبدا وأنه ربما قُتل فيها وتم إخراج جثته.