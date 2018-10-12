محادثات كورية ثنائية الاثنين المقبل بطلب من بيونج يانج

سول- (د ب أ):

وافقت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، على طلب تقدمت به جارتها الشمالية لعقد محادثات ثنائية رفيعة المستوى في دار السلام في الجانب الجنوبي من قرية الهدنة "بانمونجوم" في الـ15 من أكتوبر الجاري.

وأوضحت وزارة الوحدة، اليوم الجمعة، أن بيونج يانج اقترحت في الثامن من الشهر الجاري على سول عقد المحادثات لمناقشة تنفيذ إعلان بيونج يانج الذي تم التوصل إليه في سبتمبر الماضي، وتحديد جدول زمني لمحادثات المتابعة، مشيرة إلى أن وفقا لطلب بيونج يانج فإن الموعد المقترح للمحادثات كان اليوم الجمعة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، دعا الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن إلى تكثيف الجهود لإقامة منطقة صيد مشتركة خالية من الصراعات مع كوريا الشمالية على طول الحدود البحرية الغربية، والتي تعرف بخط الحد الشمالي.

وجاءت تصريحات مون خلال مراسم تعيين الرئيس الجديد لهيئة الأركان المشتركة باك هان-كي، عقدت اليوم الجمعة في القصر الرئاسي في العاصمة الكورية الجنوبية سول، "خط الحد الشمالي هو حدود بحرية تحرسها قواتنا بدمائهم".

وأضاف أن "الدفاع عن الحدود بدماء جنودنا هو شيء ذو قيمة، لكن لا يمكننا الدفاع عن الحدود بالدم. أعتقد بأنه سيكون عملا أكثر قيمة إذا استطعنا الدفاع عن الحدود دون سفك الدماء".

يذكر أن خط الحدود الشمالي مصدر للنزاعات والاشتباكات المسلحة بين الكوريتين، حيث رفضت كوريا الشمالية منذ فترة طويلة الاعتراف بالخط الذي رسمته قيادة الأمم المتحدة في نهاية الحرب الكورية كحدود رسمية.

وفي القمة الأخيرة بين الكوريتين التي عقدت في بيونج يانج الشهر الماضي، وافق مون والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون على تحويل المنطقة بالقرب من خط الحدود الشمالية إلى منطقة سلام، من أجل منع الصدامات العسكرية غير المقصودة وضمان أنشطة صيد آمنة.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي إن الاتفاق نفسه يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام وهذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها الشمال بخط الحد الشمالي كحدود فعلية.