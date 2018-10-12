اختفاء خاشقجي: "فيرجن" البريطانية تعلق استثمارا سعوديا ضخما

(بي بي سي):

قرر رئيس مجموعة "فيرجن" البريطانية ريتشارد برانسون وقف مفاوضاته مع المسؤولين السعوديين لاستثمار مليار دولار في إحدى شركاته المتخصصة في برامج استكشاف الفضاء على خلفية قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، والذي شوهد لأخر مرة منذ عشرة أيام وهو يدخل قنصلية بلاده في اسطنبول.

وقال برانسون في بيان إنه إذا ثبتت صحة التقارير حول اختفاء خاشقجي فإن ذلك سيؤثر على مقدرة أي مستثمر في الغرب لمواصلة التعاون مع الحكومة السعودية.

كان صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية ومجموعة "فيرجن"، أعلنا عن عزمهما تشكيل شراكة لتخصيص مليار دولار أميركي يستثمرها الصندوق في برامج استكشاف الفضاء التابعة للمجموعة البريطانية.

وأضاف برانسون أنه سيعلق إدارة مجموعته مشروعين سياحيين سعوديين بمدينة نيوم الاقتصادية على البحر الأحمر بسبب اختفاء خاشقجي.