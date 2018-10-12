رئيس الوزراء الياباني يقوم بزيارة نادرة إلى الصين هذا الشهر

(أ ف ب):

أعلنت بكين، اليوم الجمعة، أن شينزو آبي سيقوم بأول زيارة لرئيس حكومة ياباني إلى صين منذ 2011 في وقت لاحق هذا الشهر، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات بين البلدين المتنافسين.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ في مؤتمر صحافي أن زيارة آبي ستحصل من 25 إلى27 أكتوبر في الذكرى الاربعين لتوقيع معاهدة السلام والصداقة بين الدولتين.

وأضاف المتحدث أن الزيارة "ستعزز علاقاتنا الثنائية وتعيد التعاون الثنائي إلى مساره الصحيح".

وأكد أن الجانبين سيعملان "سويا لدعم التعددية ونظام التبادل التجاري الحر".

وأعلن لو عن تنظيم مراسم للاحتفال بمعادة الصداقة الصينية-اليابانية التي تم التوقيع عليها في 23 أكتوبر 1978.

وكان آبي والرئيس الصيني شي جينبينغ التقيا عدة مرات في السنوات القليلة الماضية على هامش فعاليات دولية

لكن أي رئيس حكومة ياباني لم يجر زيارة رسمية للصين منذ 2011 كما لم يقم أي رئيس صيني بزيارة لليابان منذ 2010.

وتوترت العلاقات بين الصين واليابان في 2012 بسبب نزاع على جزر صغيرة في بحر الصين الجنوبي.