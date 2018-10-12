وزير خارجية فلسطين: مصر ستنجح في إقناع حماس بالعودة إلى الشرعية الوطنية

القاهرة - (د ب أ):

قال وزير الخارجية الفلسطيني،إن الوساطة المصرية قائمة، وستنجح في النهاية في إقناع حماس بالعودة إلى الشرعية الوطنية.

وأضاف المالكي في حوار اجرته معه صحيفة "الشرق الأوسط" في لشبونة على هامش أعمال "المنتدى المتوسطي الثالث"ونشرته اليوم الجمعة،

أن الإدارة الأميركية تنفذ مضمون خطتها للسلام، التي سمتها "صفقة القرن"، مثل الاعتراف بالقدس ونقل السفارة إليها، وإغلاق مكتب منظمة التحرير، وقطع المساعدات عن الأونروا، من غير الإعلان عنها بشكل رسمي، معيدا الأسباب إلى فشلها في الحصول على دعم عربي ودولي للسير بها.

وتابع المالكي، إن السلطة الفلسطينية مستعدة لإعادة التواصل مع الإدارة الأميركية "إذا تراجعت" عن الخطوات التي اتخذتها بحق الفلسطينيين، مؤكدا أنه "لم يكن أمام الفلسطينيين سلوك طريق أخرى" غير التي سلكوها لمواجهة التدابير الأمريكية.

يذكر أن السلطة الفلسطينية استبعدت الولايات المتحدة كوسيط في عملية السلام مع اسرائيل بعد نقل سفارتها من تل ابيب إلى القدس.

ونفى المالكي وجود مبادرات لإعادة إطلاق مفاوضات السلام، لكن بالمقابل، ثمة جهود واتصالات تبذل للمحافظة على حل الدولتين والوقوف بوجه واشنطن.

ونبه المالكي إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو) يمكن أن يسعى للخروج من أزماته الداخلية، من خلال حرب يشنها في غزة أو لبنان، مضيفا أن إسرائيل اعتادت شن حرب في غزة كل ثلاث سنوات، وهذا واضح من خلال العودة إلى الحروب الثلاث الأخيرة.