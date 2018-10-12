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مقتل 31 شخصا في انهيار أرضي شرقي أوغندا

08:48 ص الجمعة 12 أكتوبر 2018
مقتل 31 شخصا في انهيار أرضي شرقي أوغندا

أرشيفية

كمبالا - (أ ش أ):

لقى 31 شخصا على الأقل مصرعهم جراء انهيار أرضي عند سفح جبل إلجون شرقي أوغندا، ما أسفر عن تدمير كبير في البلدة المجاورة.

وقال مفوض إدارة الكوارث في أوغندا مارتن أور - عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الجمعة - إن الانهيار الأرضي وقع في بلدة صغيرة عند سفح الجبل؛ ما أسفر عن مقتل 31 شخصا على الأقل .

يذكر أن هذه المنطقة القريبة من الحدود مع كينيا، معرضة للانهيارات الأرضية وشهدت عدة حوادث مماثلة خلال السنوات القليلة الماضية.

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