روسيا تطالب الدول الغربية بإخراج "الخوذ البيض" من سوريا

نيويورك - (أ ش أ):

طالبت روسيا الدول الغربية بإخراج عناصر "الخوذ البيض" من إدلب وعموم سوريا، مشيرة إلى أن تلك العناصر تمثل مصدر تهديد لسوريا.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا- في اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي دعت إليه موسكو، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"- إن وجود "الخوذ البيض" مصدر تهديد للبلاد، مشيرا إلى ضرورة مغادرة العناصر الإرهابية؛ لأن بقاءها في المجتمع فكرة ليست جيدة.

ولا تعتبر روسيا أن عناصر "الخوذ البيض" في مناطق المعارضة يعملون بصفة مسعفين، وقد وجهت إليهم مرارا في السابق اتهامات بالارتباط بجماعات إرهابية.