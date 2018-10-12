رئيس فنزويلا: البيت الأبيض أمر كولومبيا باغتيالي

كاراكاس - (د ب أ):

اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الولايات المتحدة يوم الخميس بأنها أمرت كولومبيا باغتياله.

وقال مادورو في بيان بثته الإذاعة والتلفزيون: "لقد كلف البيت الأبيض بوجوتا بقتل مادورو .. ولهذا السبب يسمونني ديكتاتورا".

ولم يقدم مادورو أي دليل على اتهاماته. وسبق أن اتهم واشنطن بمساعدة من يقفون وراء هجوم بطائرة مُسّيرة بدون طيار في 4 أغسطس في كاراكاس وشن حرب اقتصادية في فنزويلا.

وفي أعقاب الهجوم مباشرة اتهم مادورو الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس بالمسؤولية عن ذلك.

في رسالته الصادرة يوم الخميس، شدد مادورو على أنه "في حماية الرب والشعب"، وقال إنه إذا حدث له أي شيء ، "يجب على الطبقة العاملة أن تعلن إضراباً عاماً وتنتفض".

وفي حين أنكرت الولايات المتحدة في السابق أي تورط في هجوم أغسطس ، إلا أنها وسعت نطاق العقوبات المفروضة على دائرة مادورو الداخلية الشهر الماضي ، حيث حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن "كل خيار مطروح على الطاولة فيما يتعلق بفنزويلا".