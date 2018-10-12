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عازف الجيتار ليندسي باكنجهام يقاضي زملاءه بفرقة "فليتوود ماك"

06:22 ص الجمعة 12 أكتوبر 2018
عازف الجيتار ليندسي باكنجهام يقاضي زملاءه بفرقة "فليتوود ماك"

فرقة فليتوود ماك

سان فرانسيسكو - (د ب أ):

أقام عازف الجيتار ليندسي باكنجهام دعوى قضائية ضد زملائه بعد طرده من فرقة "فليتوود ماك"، حسبما أفادت وسائل إعلام يوم الخميس.

وذكرت مجلة "رولينج ستون" أن باكنجهام 69 عاما ، الذي تم تأكيد نبأ فصله من فرقة الروك البريطانية الأمريكية الأسطورية في أبريل، رفع دعوى قضائية في محكمة لوس أنجليس العليا.

ويقاضي باكنجهام الفرقة لـ "خرق واجب الأمانة والعقد الشفهي وكذلك التدخل المتعمد على ميزة اقتصادية مستقبلية ".

وقال إنه طلب من زملائه تأجيل جولة حول العالم لمدة ثلاثة أشهر حتى يتمكن من أداء العروض المخطط لها كفنان منفرد ، ولكن ردا على ذلك تم طرده.

وجاء في الدعوى أن "هذا الإجراء ضروري لإنفاذ حق باكنجهام في المشاركة في الفرص الاقتصادية التي تحق له بصفته عضوًا في الشراكة التي تم إنشاؤها لإدارة أعمال فليتوود ماك".

ليندسي باكنجهام دعوى قضائية فرقة فليتوود ماك بريطانيا محكمة لوس أنجليس العليا

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