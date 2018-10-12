رئيس قطاع الخدمات الزراعية يكشف تفاصيل كارت الفلاح الذكي

كتب-أحمد مسعد:

استعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لطرح الكارت الذكي على مستوى محافظات الجمهورية، بعدما وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة بتفعيل منظومة "كارت الفلاح".

ويشارك في تفعيل الكارت الذكي 5 جهات هي: وزراء الزراعة، الري، التخطيط، الإنتاج الحربي، والاتصالات.

ويتولى قطاع الخدمات الزراعية، بوزارة الزراعة تسليم ما يقرب من 7.5 مليون كارت ذكي للفلاحين.

وقال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، إن الكارت الذكي يوفر حصص الأسمدة الصيفية والشتوية والتقاوي والسولار بنظام النقاط، موضحًا، أن الكارت الذكي يتزامن مع خطط التطوير الزراعي.

وأضاف الشناوي، لمصراوي، أن الزراعة تقسم طرح الكارت الذكي، على مراحل، ويبدأ تفعيل المنظومة تدريجيًا.

وأوضح رئيس قطاع الخدمات، أن وزارة الزراعة تنفذ ما يقرب من 2.7 مليون كارت حيازي بمحافظات الشرقية، البحيرة، الغربية، وسوهاج.

وقال إن موعد الطرح ليس محددًا بعد، ولكن الوزارة تسابق الزمن لتنفيذه في موعد بنوفمبر المقبل.

وتابع: "المنظومة تشمل ما يقرب من 6.5 حائز وأسرهم".