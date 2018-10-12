صحيفة سعودية: صورة خاشقجي مع الباحثة التركية جنكيز "مزورة"

الرياض - (د ب أ):

ذكرت صحيفة سعودية نقلا عن عدد من الخبراء أن الصورة التي اعتمدتها وسائل الإعلام، كدليل على وجود علاقة بين الصحفي السعودي المختفي جمال خاشقجي والباحثة التركية خديجة جنكيز، "مزورة باستخدام برامج تعديل الصور مثل فوتوشوب".

ونقلت صحيفة "عاجل" الإلكترونية السعودية، مساء الخميس عن خبراء في مجال التصميم والتسويق، بأن هذه الصورة "مزورة"، موضحين أن وجه السيدة جنكيز أضيف بعد التقاطها بوقت طويل.

وأوضح خبراء في وكالة "براندون" المختصة بالتصميم والتسويق لـ"عاجل"، أنهم تأكدوا - بعد إخضاع الصورة لفحص تفصيلي- أنها تعرضت لعملية تلاعب متعمّد بغرض إظهار الباحثة التركية بصحبة خاشقجي.

وقال رشيد الربيش، الرئيس التنفيذي لوكالة "براندون" أن "تزوير الصور بهذه الطريقة، بات شائعًا في أوساط عديدة، غير أن درجة دقته تختلف بحسب احترافية القائمين عليه، مضيفين أنه كان بإمكان من نفذ هذه العملية أن يضيف أي شخص آخر إلى نفس الصورة، طالما أن أصلها متوافر".

ومعلوم أنَّ الباحثة التركية أعلنت منذ اليوم الأول لاختفاء خاشقجي أنه ترك معها هاتفه الجوال، ثم قامت بعد عدة أيام بنشر هذه الصورة، علمًا بأنَّ مراجعة شاملة لحسابها في "تويتر" أظهرت عدم وجود أي مؤشِّر على ارتباطها بالصحفي السعودي.

تجدر الإشارة إلى أن خاشقجي مختفٍ منذ دخوله إلى القنصلية السعودية في اسطنبول الأسبوع الماضي لاستخراج بعض الأوراق. وبينما تؤكد السلطات السعودية أن خاشقجي اختفى بعد خروجه من القنصلية، تشير المصادر التركية إلى أنه لم يخرج منها أبدا وأنه ربما قُتل فيها وتم إخراج جثته.