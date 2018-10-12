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    أبرز التصريحات في 24 ساعة: إعصار مايكل جلب "دمارًا هائلًا"

    01:30 ص الجمعة 12 أكتوبر 2018
    أبرز التصريحات في 24 ساعة: إعصار مايكل جلب "دمارًا هائلًا"

    إعصار مايكل ضرب ساحل الخليج في فلوريدا

    القاهرة - مصراوي:

    نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، اعتزامه إقالة جيروم باول محافظ بنك الاحتياط الفيدرالي - البنك المركزي - الأمريكي من منصبه، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن زيارة مدمرة أمريكية إلى ميناء أشدود للمرة الأولى منذ 19 عامًا، ترمز إلى "الدعم الكامل" لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسياسة إسرائيل، ووصف الرئيس العراقي برهم صالح الخميس، قضية المياه بين تركيا والعراق بأنها حيوية ومصيرية لأعداد هائلة من سكان العراق، ولابد من اتفاقات إستراتيجية بشأنها.

    تصريحات الزعماء إعصار مايكل دونالد ترامب بنيامين نتنياهو برهم صالح ماموكا باختادزه

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    مقتل 6 أشخاص جراء إعصار "مايكل" في ولايتي فلوريدا وجورجيا واشنطن (أ ش أ) لقى ستة أشخاص مصرعهم على الأقل، جراء مرور الإعصار "مايكل" في فلوريدا وولاي
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