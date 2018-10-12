حول العالم في 24 ساعة: أمريكا وتركيا تتوصلان لاتفاق حول القس برونسون

القاهرة - مصراوي:

شهد العالم الخميس، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، تهديد ترامب بفرض مزيد من الرسوم على صادرات الصين للولايات المتحدة، وتحذير منظمة التحرير الفلسطينية من "تمرير مشاريع فصل غزة" تحت مسميات إنسانية، وتوصل أمريكا وتركيا إلى اتفاق بشأن حالة القس برونسون.