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    أبرز عناوين الصحف: النهار "بيضاء" بسبب "الوضع الكارثي"

    12:30 ص الجمعة 12 أكتوبر 2018
    أبرز عناوين الصحف: النهار "بيضاء" بسبب "الوضع الكارثي"

    صدرت صحيفة النهار اللبنانية بصفحات بيضاء

    القاهرة – مصراوي
    صدرت صحيفة النهار اللبنانية بصفحات بيضاء بسبب وضع البلاد الذي وصفته رئيسة تحرير الجريدة بالكارثي، فيما تناولت صحيفة التليجراف البريطانية مستجدات قضية اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي في تركيا، فيما تساءلت مجلة فورين بوليسي الأمريكية عن استراتيجية الرئيس ترامب حول الاتفاق النووي مع إيران.

    صحيفة النهار جمال خاشقجي نايلة تويني دونالد ترامب اتفاق إيران النووي

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