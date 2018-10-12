أبرز عناوين الصحف: النهار "بيضاء" بسبب "الوضع الكارثي"

القاهرة – مصراوي

صدرت صحيفة النهار اللبنانية بصفحات بيضاء بسبب وضع البلاد الذي وصفته رئيسة تحرير الجريدة بالكارثي، فيما تناولت صحيفة التليجراف البريطانية مستجدات قضية اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي في تركيا، فيما تساءلت مجلة فورين بوليسي الأمريكية عن استراتيجية الرئيس ترامب حول الاتفاق النووي مع إيران.