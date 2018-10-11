"الخارجية الأمريكية": ليس لدينا علم بوجود صفقة لإطلاق سراح القس برانسون

واشنطن (أ ش أ)

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت، الخميس، إن الوزارة ليست على علم بأي صفقة لتأمين إطلاق سراح أندرو برانسون القس الأمريكي المحتجز في تركيا، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية.

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد ذكرت - في وقت سابق - أن الولايات المتحدة وتركيا توصلتا لاتفاق يطلق بموجبه سراح برانسون وتُسقط اتهامات بعينها موجهة له خلال الجلسة المقبلة من محاكمته والمقرر عقدها الجمعة.

وتعقد غدا جلسة محاكمة حاسمة للقس برانسون الذي تعتقله السلطات التركية منذ عامين بتهم تتعلق بالإرهاب، ما أدى إلى توتر العلاقة بين واشنطن وأنقرة، وتطالب واشنطن بالإفراج الفوري عن برانسون، وتعتبر كل التهم الموجهة إليه باطلة.