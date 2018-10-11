"دينا باول" خارج ترشيحات ترامب لمنصب سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة

مصراوي - وكالات

نقلت وكالة رويترز البريطانية، في خبر عاجل الخميس، أن الأمريكية ومصرية الأصل دينا باول لم تعد ضمن دائرة المرشحين لشغل منصب سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة.

ونقلت الوكالة البريطانية الخبر عن مسئول بارز في الإدارة الأمريكية لم تُسمه.

بذلك لن تكون مستشارة الرئيس دونالد ترامب السابقة في المنصب بعد استقالة نيكي هايلي من المنصب يوم الأربعاء.

وكان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، قال يوم الأربعاء إنه تحدث مع دينا باول، ذات الأصول المصرية، لتحل مكان نيكي هايلي.

وبحسب وكالة "رويترز"، توقع الرئيس الأمريكي أن تعود نيكي هايلي إلى منصب ما بعدما تقدمت باستقالتها كمندوبة الولايات المتحدة، في المنظمة الأممية.

وأعلنت نيكي هايلي استقالتها من منصبها، وشكرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فترة عملها التي قاربت العامين، مشيرًا إلى أنها زادت من أهمية هذا المنصب بسبب جهودها بالمنظمة الدولية.