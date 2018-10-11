واشنطن: السفير السعودي في بلاده ونتوقع عودته بمعلومات حول "خاشقجي"

مصراوي - وكالات

قالت متحدثة وزارة الخارجية، هيذر نويرت، إن السفير السعودي لدى واشنطن توجه إلى بلاده وإن الحكومة الأمريكية تتوقع منه تقديم معلومات بشأن اختفاء الصحفي جمال خاشقجي عندما يعود إلى واشنطن.

وقالت المتحدثة في مؤتمر صحفي، بحسب رويترز: "قيل لي إنه توجه لبلاده... ونتوقع بعض المعلومات عندما يعود".

وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، أعلن أن بلاده قبلت اقتراحا سعوديا بتشكيل مجموعة عمل مشتركة للتحقيق في قضية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي بتركيا.

وذكرت قناة (العربية) السعودية، الخميس، أنه منذ الإعلان عن اختفاء الصحفي السعودي، انتشرت الروايات مجهولة المصادر "مستغلة القضية - الإنسانية قبل أي شيء - سياسيا، بأبشع صورة".

واختفي خاشقجي في الثاني من أكتوبر الجاري بعدما كان في القنصلية السعودية بإسطنبول، وقالت خطيبته خديجة جنكيز إنه لم يخرج منها، في حين نفت القنصلية السعودية أن خاشقجي متواجد لديها.