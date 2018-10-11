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    مقتل 12 شخصًا في كولومبيا بسبب انهيار أرضي سببته الأمطار

    10:56 م الخميس 11 أكتوبر 2018
    مقتل 12 شخصًا في كولومبيا بسبب انهيار أرضي سببته الأمطار

    ارشيفية

    بوجوتا (د ب أ)

    أعلنت وكالة إدارة الكوارث في كولومبيا اليوم الخميس عن مقتل 12 شخصا في انهيار أرضي نجم عن هطول أمطار غزيرة غربي البلاد.

    ووفقا لتقارير صحفية، فإن من بين الضحايا أربعة قاصرين وشخص مسن.

    وقد تم انقاذ ما يقرب من 30 شخصا بعد الانهيار الأرضى فى بلدة ماركيتاليا فى مقاطعة كالداس،10 منهم في حاجة إلى رعاية طبية.

    وأدى الانهيار الأرضي إلى تدمير أربعة منازل بالكامل، ولحقت أضرار بثلاثة منازل أخرى.

    وقالت السلطات المحلية إنها لم تتلق تحذيرا من خطر انهيار أرضي.

    يذكر أن الأمطار الغزيرة معتادة في كولومبيا في هذا الوقت من السنة، ومن المتوقع أن يستمر موسم الأمطار حتى منتصف ديسمبر المقبل.

    كولومبيا الأمطار وكالة إدارة الكوارث انهيار أرضي بلدة ماركيتاليا

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