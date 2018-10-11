قتلى وجرحى في تفجير شرقي بغداد

بغداد (أ ش أ)

أفادت قنا (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الخميس، بأن عبوة ناسفة انفجرت شرقي العاصمة العراقية بغداد؛ مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

ونقلت القناة عن مصدر أمني في بغداد - لم تسمه - القول إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق في منطقة البلديات شرقي العاصمة بغداد، انفجرت مساء اليوم، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة عدد آخر من المواطنين".

وأضاف المصدر أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثث إلى الطب الشرعي والجرحى إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.