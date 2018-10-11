نتنياهو: وجود مدمرة أمريكية في إسرائيل تعبير عن الدعم لها

تل أبيب (د ب أ)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن زيارة مدمرة أمريكية تحمل صواريخ موجهة إلى ميناء أشدود للمرة الأولى منذ 19 عامًا، ترمز إلى "الدعم الكامل" لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسياسة إسرائيل ضد التمركز الإيراني في سوريا.

وشدد نتنياهو على أن الزيارة ترمز إلى التحالف العميق بين إسرائيل والولايات المتحدة،و"أعتقد أن هذه الرسالة قد تم تلقيها في جميع أنحاء الشرق الأوسط ، وأعتقد أنه تم تلقيها حتى خارج الشرق الأوسط"، بحسب صحيفة "يديعوت احرونوت".

وأضاف أن "هذه المدمرة تعمل ضد الإرهاب في سوريا، والتحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة قوى للغاية في العديد من المجالات، ولكنه قوي بشكل خاص في المجال الأمني".

وتابع "نحن عازمون على العمل من أجل الدفاع عن أنفسنا ضد إقامة وجود عسكري إيراني في سوريا وضد نشاط وكلائها هناك".

ووصول المدمرة "يو إس إس روس" إلى أشدود ربما يشير إلى اهتمام واشنطن بتوسيع خياراتها بشأن الموانئ التي يرسو فيها اسطولها السادس بالبحر المتوسط.

وحول تدمير نفق لحماس من جانب الجيش الإسرائيلي ،قال نتنياهو اليوم الخميس"نحن نقوم بشكل منهجي بتدمير الأنفاق التي تحفرها حماس"،مضيفا " يجب أن يفهموا أنه لاجدوى من اختبار قدراتنا".

يشار إلى أن النفق الذي دمرته اسرائيل اليوم هو الخامس عشر منذ عام 2014.