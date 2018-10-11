ترامب ينفى اعتزامه إقالة محافظ بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي

واشنطن (أ ش أ)

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، اعتزامه إقالة جيروم باول محافظ بنك الاحتياط الفيدرالي - البنك المركزي - الأمريكي من منصبه، وذلك على الرغم من شعوره بالإحباط من سياسات البنك.

وذكر راديو "صوت أمريكا" في نشرته باللغة الإنجليزية، أن هذا النفي يأتي بعد سلسلة من الانتقادات التي وجهها ترامب خلال اجتماعات البيت الأبيض لبنك الاحتياط الفيدرالي ، حيث وصفه بانه " خارج عن نطاق السيطرة فضلا عن سياساته تتسم بالتزمت الشديد".