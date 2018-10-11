  • عاجل:الشرطة الإنجليزية تعلن نتيجة التحقيق مع محمد صلاح (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هشام عشماوي نصر أكتوبر تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

    العربية: فريق عمل سعودي تركي مشترك للتحقيق في اختفاء خاشقجي

    08:24 م الخميس 11 أكتوبر 2018
    العربية: فريق عمل سعودي تركي مشترك للتحقيق في اختفاء خاشقجي

    أنقرة (أ ش أ)

    أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، أن بلاده قبلت اقتراحا سعوديا بتشكيل مجموعة عمل مشتركة للتحقيق في قضية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي بتركيا.

    وذكرت قناة (العربية) الإخبارية اليوم الخميس - التي أوردت النبأ - أنه منذ الإعلان عن اختفاء الصحفي السعودي خاشقجي، انتشرت الروايات مجهولة المصادر والتي تملأ الإعلام الموالي لقطر، مستغلة القضية - الإنسانية قبل أي شيء - سياسيا، بأبشع صورة.

    هذا المحتوى من

    السعودية تركيا جمال خاشقجي إبراهيم قالن

    الخبر التالى:

    الجارديان: ملف "خاشقجي" هو اختبار لعلاقات بريطانيا بالسعودية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان