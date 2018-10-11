العربية: فريق عمل سعودي تركي مشترك للتحقيق في اختفاء خاشقجي

أنقرة (أ ش أ)

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، أن بلاده قبلت اقتراحا سعوديا بتشكيل مجموعة عمل مشتركة للتحقيق في قضية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي بتركيا.

وذكرت قناة (العربية) الإخبارية اليوم الخميس - التي أوردت النبأ - أنه منذ الإعلان عن اختفاء الصحفي السعودي خاشقجي، انتشرت الروايات مجهولة المصادر والتي تملأ الإعلام الموالي لقطر، مستغلة القضية - الإنسانية قبل أي شيء - سياسيا، بأبشع صورة.