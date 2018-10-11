إرهابيان يسلمان أنفسهما للسلطات الجزائرية جنوبي البلاد

الجزائر (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أن إرهابيين اثنين سلما أنفسهما اليوم للسلطات العسكرية بمنطقة برج باجي مختار جنوبي البلاد.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها مساء اليوم، أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سلم إرهابيان نفسيهما، اليوم للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار".

وأضاف البيان أن الإرهابيين هما "زايدي حمدو"، وكنيته "أبو أحمد"، وانضم للجماعات الإرهابية سنة 2012 و"بربري الحسان"، وكنيته "عبد الرحمن"، الذي انضم للجماعات الإرهابية سنة 2017، مشيرًا إلى أن الإرهابيين كان بحوزتهما بندقيتين آليتين من طراز نوع كلاشنيكوف وخمسة خزن وكمية من الذخيرة.

وأشار البيان إلى أنه إثر عملية بحث وتفتيش بولاية تندوف قرب الشريط الحدودي الجزائري-الموريتاني بالناحية العسكرية الثالثة، كشفت مفرزة (دورية) للجيش، بندقيتين آليتين من نوع كلاشنيكوف وستة خزن وكمية من الذخيرة.

وأكد أن هذه النتائج على الشريط الحدودي للبلاد، تؤكد مدى عزم وإصرار القوات المسلحة الجزائرية على الحفاظ على أمن البلاد وحماية الحدود.